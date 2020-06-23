Москва, , 19:57 — REGNUM Президент РФ формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики, задача Госдумы — законодательно обеспечить предложенные меры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Президент формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики. Масштаб тех вызовов, с которыми столкнулась Россия сегодня, сложно с чем-либо сравнивать, но никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один. Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента. Работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал Володин.

Предложенные президентом меры по поддержке наших граждан и экономики показывают, что он рассматривает их не как сиюминутные, а как стратегические решения, отметил спикер Госдумы. Это решения, связанные с изменением шкалы налогообложения, поддержкой IT-отрасли, стройиндустрии через создание дополнительной возможности гражданам брать в ипотеку жилье по льготным процентным ставкам, с поддержкой самозанятых, перечислил он.

«Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 млрд рублей. Это нестандартное решение, и даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что «задача Государственной думы — подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее».

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