Минск, , 19:52 — REGNUM Бессменно правящий Белоруссией с 1994 года и участвующий в нынешней президентской кампании Александр Лукашенко пообещал не злоупотреблять фальсификацией итогов голосования. Об этом он заявил 22 июня, сообщает государственное телевидение постсоветской республики.

«Я считаю, что любой человек, а не только меньшинство, это уже несколько человек, имеют право высказывать свою позицию», — заявил Лукашенко во время встречи с инакомыслящими.

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«Мы создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше — 9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Слушайте, вы что, меня спустя четверть века, президента за дурака считаете? Я ведь прекрасно понимаю, что происходит в стране, я разбираюсь в современных технологиях, ваших гаджетах и айпадах, и айфонах. Я создавал этот IT-парк собственными руками», — сообщил Лукашенко.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2010 году в Бресте, накануне финала позапрошлой президентской кампании Александр Лукашенко также делал подобные заявления. Тогда, 29 октября 2010 года он сказал: «Я никогда не фальсифицировал выборы, вы всегда меня избирали большим количеством голосов. Я никогда не позволю фальсифицировать выборы, я никогда этого не сделаю».

«Я должен сделать так, чтобы последующим президентам нельзя было сделать что-то неправильно. Ну, нарисуем мы цифры, а потом я приеду к вам, и как я посмотрю вам в глаза?», — добавил тогда Лукашенко.

До этого, 1 октября 2010 года в Минске во время пресс-конференции для российских журналистов белорусский лидер сказал дословно следующее: «Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5 процента. Говорят — это не европейский показатель. Мы сделали 86. Это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще».

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