Москва, , 19:49 — REGNUM Между Россией и Сербией складываются весьма прагматичные, но в то же время «особые по своему характеру, очень добрые союзнические отношения». Об этом президент Владимир Путин заявил во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем 23 июня в Кремле.

Ранее днем Александр Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин поздравил своего гостя с убедительной победой его партии на парламентских выборах в Сербии 21 июня и отметил, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям — в области экономики, образования, культуры, в духовной сфере.

«В прошлом году товарооборот вырос, по-моему, на 22,6%, а в этом году за первый квартал текущего года уже на 7,7%. Мы активно и небезуспешно сотрудничали в области борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжаем инвестиционную деятельность, развиваем отношения по всем направлениям, включая и вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами — не только пандемиями, но и такими, как организованная преступность, терроризм. Работаем в области военного сотрудничества, в сфере военно-технического взаимодействия», — процитировала слова президента Путина пресс-служба Кремля.

Александр Вучич со своей стороны назвал двухсторонние сербско-российские отношения «дружескими, конструктивными и доверительными». Он также выразил большую признательность России и лично президенту Путину за поддержку «жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии, особенно ее территориальной целостности и суверенитета».

«Как Вы знаете, у нас, на Западных Балканах, очень сложная политическая ситуация. Поговорим с Вами по этому вопросу. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Сербия как свободное и независимое государство сохраняет военный нейтралитет. Думаю, считаю, что она является единственной страной в этом регионе с таким определением», — заявил Вучич.

Сербский лидер также поблагодарил Россию за оказанную его стране помощь во время пандемии коронавируса и пригласил Владимира Путина посетит Белград до конца текущего года.

После встречи с Путиным Александр Вучич заявил сербским СМИ о том, что за закрытой дверью двое лидеров обсудили «все идеи и способы решения косовской проблемы».

«Путин очень мудро высказал свое мнение, прежде всего уважая позицию Сербии. Россия уважает Сербию, это вне всех сомнений», — процитировало слова Вучича издание «Блиц».

При этом Вучич добавил, что для него чрезвычайно важно услышать позицию Владимира Путина по косовскому вопросу. «Он слишком мудрый, чтобы делать что-то напрямую, но он умеет указать на определенные вещи, и я ему за это благодарен», — сказал президент Сербии.

Напомним, что 18 июня Белград посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи с Александром Вучичем и главой сербской дипломатии Ивицей Дачичем он обсудил тему косовского урегулирования. По оценке сербских СМИ, встречи Александра Вучича с Лавровым 18 июня в Белграде и с Путиным 23 июня в Москве чрезвычайно важны в свете предстоящей поездки сербского лидера в Вашингтон, где он вместе с президентом сепаратистского Косово Хашимом Тачи встретится с спецпредставителем президента США Дональда Трампа на переговорах Белграда и Приштины Ричардом Гренеллом.