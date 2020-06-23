Дамаск, 23 июня 2020, 19:49 — REGNUM Сирийские курды получат поддержку правительственных войск, если перейдут на сторону Дамаска, сообщил 23 июня министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью Sputnik.
Напомним, сирийские курды сражаются в составе отрядов самообороны, являющихся боевым ответвлением альянса «Сирийских демократических сил». Эти формирования действуют в северных районах Сирии, то есть в Заевфратье.
Альянс занимается борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пользуется поддержкой Соединённых Штатов. Дислоцирован в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор.
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