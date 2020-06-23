Дамаск, , 19:49 — REGNUM Сирийские курды получат поддержку правительственных войск, если перейдут на сторону Дамаска, сообщил 23 июня министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью Sputnik.

Муаллем «Я уверен, что на следующем этапе наши курдские братья вернутся в Дамаск, сопротивление оккупации разрешено на международном уровне, и наши граждане в Заевфратье должны восстать, и тогда они увидят сирийскую армию на их стороне, а не наоборот».

Напомним, сирийские курды сражаются в составе отрядов самообороны, являющихся боевым ответвлением альянса «Сирийских демократических сил». Эти формирования действуют в северных районах Сирии, то есть в Заевфратье.

Альянс занимается борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пользуется поддержкой Соединённых Штатов. Дислоцирован в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

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