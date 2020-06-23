Калининград, , 19:29 — REGNUM Правительство Калининградской области сегодня, 23 июня, повторно обратилась к жителям и гостям города воздержаться от посещения Парада Победы завтра, 24 июня. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, калининградцам настоятельно не рекомендуется приходить во время парада на центральную площадь города, которая будет оцеплена, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

При этом, чтобы у калининградцев все же была возможность показать своим детям традиционное шествие колонны военной техники, командование Балтийского флота приняло решение продлить маршрут. Колонны техники проедут от площади Победы по Советскому проспекту до перекрестка с улицей Нарвской.

Сам парад также будет транслироваться в прямом эфире по местному телевидению, подчеркнули в ведомстве.