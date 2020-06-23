* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:20 — REGNUM Афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что не увеличивало число атак на правительственные войска и не нарушало условий соглашения о снижении насилия, 23 июня сообщает агентство Reuters.

Ранее правительство Афганистана сообщило, что за прошлую неделю боевики-талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили более 400 нападений, погиб 291 военнослужащий.

Исламистское движение и правительство Афганистана объявили о прекращении огня на конец Рамадана и Ид-аль-Фитр, однако после боевые действия возобновились.

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