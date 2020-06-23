Москва, , 19:10 — REGNUM Законопроект, позволяющий совмещать работу адвокатом и депутатом, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Предполагается, что избрание (назначение) адвоката на должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе, всегда должно влечь приостановление его статуса, а избрание (назначение) адвоката на такую должность на период работы на непостоянной основе влечет приостановление лишь в случае подачи адвокатом заявления о таком приостановлении в совет адвокатской палаты.

В действующей редакции статьи 16 федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» содержится правило о том, что статус адвоката приостанавливается в случае избрания (назначения) адвоката на должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления как на постоянной, так и непостоянной основе.

«Правило фактически дискриминирует право адвокатов, избранных в орган власти на непостоянной основе, не разрешая им продолжать свою деятельность в одном из адвокатских образований и лишая их тем самым возможности иметь средства к существованию», — уверены авторы.