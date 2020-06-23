Москва, , 19:24 — REGNUM Повышение ставки НДФЛ для людей с доходом в пять и более млн рублей в год — вещь правильная и, при соответствующем позиционировании, способна даже снизить социальное напряжение. Такое мнение высказал ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя обращение президента России Владимира Путина. Эксперт напомнил, что ранее данная инициатива обсуждалась для налогов на доходы свыше 3 млн рублей в год и вызывала вопросы.

«Победно-промежуточные реляции президента приурочены к моменту (парад Победы и голосование по поправкам к Конституции). Непопулярных решений президент практически не озвучил (повышение НДФЛ для богатых к таковым не относится), но некоторые вещи остались непонятными.

Запустить экономику на основе здравоохранения, строительства и IT-технологий — это опять-таки ставка, прежде всего, на крупный бизнес, а не на малый бизнес.

Учитывая то, как строят крупные застройщики в Москве и регионах, закрепление в качестве нормы стандарта быстрого возведения объектов жилой недвижимости вызывает устойчивое беспокойство. Кстати, снижение ставки ипотеки — это следствие не только лоббизма застройщиков, но и общего состояния экономики.

Несколько дней назад Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%. Теперь по сниженным процентам ипотеку взять будет легче, но, например, проценты по банковским вкладам понизятся. А это прямой удар по многим пенсионерам, хранящим в банке свои сбережения. Иными словами, одни категории населения от этого выиграют, а другие, напротив, проиграют. Причем проиграет — большинство.

Модернизация здравоохранения — давно назревшая инициатива, но опять-таки смущает коррупционная емкость. В отношение малого бизнеса вновь обошлись добрыми пожеланиями.

На мой взгляд, основной источник ресурсов для государства — это фискальная политика, что дает премьеру Михаилу Мишустину возможность выстраивать свою политику. Цель этой политики — доведение положения бедных россиян до приемлемого уровня. Во многом это будет делаться за счет размывания среднего класса», — считает Михайличенко.

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 23 июня, президент России Владимир Путин вновь обратился к жителям России. Глава государства заявил о продлении мер поддержки семей с детьми, которые были заявлены ранее. Также он сказал о расширении действия льготной ставки по ипотеке на более дорогое жильё. Президент уточнил, что повышенный НДФЛ будет направляться адресно — на поддержку детей с редкими (орфанными) заболеваниями.