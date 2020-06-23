Москва, , 18:59 — REGNUM Программа поддержки занятости через льготный кредит по ставке 2% оказалась более востребованной, чем предполагалось изначально. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2 млн 400 тыс. сотрудников. Спрос на кредиты, спрос гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на её реализацию ещё 100 млрд рублей и таким образом дополнительно поддержать предприятия и их работников на этапе выхода из режима ограничения, и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», — заявил Путин.

Поддержка занятости через льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей предполагает выплаты тремся равными траншами в июне, июле и августе.

«И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компаний, долг будет полностью списан», — напомнил президент.