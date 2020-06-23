Москва, , 18:47 — REGNUM Программу льготного ипотечного кредитования расширят. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

«Этой весной мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жильё с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку», — заявил Путин.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до 6 млн рублей. А в крупнейших агломерациях — московской, санкт-петербургской — до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованная мера поддержки», — указал Путин.