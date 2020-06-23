Москва, , 18:46 — REGNUM Российские власти считают, что после возвращения Крыма в состав Российской Федерации соглашения о базировании Черноморского флота на полуострове более не существует, и Россия не может сама у себя арендовать базу для флота. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Украины Василия Боднар заявил, что Россия якобы должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Он напомнил, что Россия расторгла это соглашение в одностороннем порядке в 2014 году, но Киев считает, что соглашение действует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти ищут любые предлоги для того, чтобы хоть каким-то образом получить от России деньги. Придумываются различные предлоги, подаются иски в международные инстанции.