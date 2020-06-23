Бишкек, , 18:41 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что киргизстанский лидер посетит российскую столицу по приглашению президента России Владимира Путина.

В рамках рабочего визита Жээнбеков примет участие в военном параде на Красной площади и в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

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