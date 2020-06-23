Москва, , 18:40 — REGNUM Российская сторона обещала ускорить выполнение индийских заказов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 23 июня министр обороны Индии Раджнатх Сингх по итогам переговоров с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым.

«Меня заверили, что все текущие контракты будут не только поддержаны, но и будет завершена ускоренная работа над ними», — сказал глава индийского военного ведомства.

Стоит отметить, что во встрече также принимали участие глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информагентство Bloomberg сообщило, что министр обороны Индии в ходе своего трехдневного визита в Москву намерен добиваться ускорения поставок зенитно-ракетных систем ПВО С-400 и закупку российских истребителей МиГ-29 и Су-30.

Подчеркивалось, что такая просьба обусловлена обострением пограничного спора Индии и Китая.

Напомним, по условиям российско-украинского контракта первый комплект С-400 должен быть поставлен Индии в 2021 году.

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