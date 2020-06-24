Минск, , 05:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, готовясь к скорым президентским выборам, примеряет на себя личину главного борца с Россией и ее «захватническими намерениями». Почему в очередное преображение Лукашенко не поверили даже самые антироссийские организации и активисты, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Бурная деятельность, развитая Лукашенко вокруг удушения кандидатов в президенты, не убеждает наблюдателей в том, что делается это исключительно из «патриотических соображений». Особо яркий конфуз постиг засидевшегося в своем кресле президента Белоруссии, когда он взялся обвинять в «пророссийскости» своего главного конкурента на грядущих выборах, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Во-первых, обвинения в сторону Бабарико как-то глупо срифмовались с рейдерским захватом белорусской стороной «Белгазпромбанка».

Банк, который безукоризненно проходил все и всяческие проверки на протяжении многих лет вдруг оказался «гнездом преступности». А уж попытка слепить из Виктора Бабарико агента влияния Кремля и вовсе смеху подобна. Достаточно было слегка поинтересоваться деятельностью Бабарико на идеологическом фронте, чтобы понять, что «прокремлевскость» идет ему как зайцу стоп-сигнал. Именно поэтому «успехам Лукашенко в борьбе с Россией» не верят ни в Европе, ни в самой Белоруссии. Чем же прославился экс-председатель «Белгазпромбанка» Бабарико в политике?

Читайте подробности в материале Георгия Шкловского «Выборы в Белоруссии: русофобия, проститутки и десять негритят Лукашенко».