Москва, , 18:30 — REGNUM Последствия и глубину кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ещё предстоит оценить. Об этом заявил 23 июня президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к согражданам.

По словам Путина, последствия влияния на экономику от пандемии коронавируса ещё предстоит оценить, но уже сейчас стало очевидным, что в мире формируется новая реальность.

Как отметил президент России, в настоящее время процессы глобализации и интеграции подверглись сложным испытаниям. Ведущие страны мира по итогам пандемии делают выбор в пользу технологической промышленной самостоятельности.

Владимир Путин «В вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны», — заявил Владимир Путин.

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