Москва, , 18:26 — REGNUM Бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая в России, показала свою результативность на фоне эпидемии короанвируса и спада цен на энергоносители. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Пакет поддержки граждан и экономики, который мы запустили этой весной, стал беспрецедентным по своему масштабу, объёму выделенных средств, охвату помощи. Мы смогли это сделать, благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям. Благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую мы проводили все последние годы», — заявил Путин.

«У нас не произошло резкого скачка цен. Вы также помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках. Непредсказуемые колебания, порой — просто паника. Понятно, что всё это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого курса рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень», — продолжил он.

Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан, а такая предсказуемость, стабильность национальной валюты была обеспечена не искусственно, «не по какой-то команде, а за счёт прочности фундаментальных основ российской экономики», указал президент.