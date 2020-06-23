Москва, , 18:25 — REGNUM Безработица в России должна снизиться до докризисных уровней к 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Нам, в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Безработица у нас всё-таки выросла. Поэтому сейчас нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже к 2021 году восстановить полностью рынок труда. А это значит, что число безработных в России должно как минимум вернуться к докризисному уровню, а лучше, конечно, же опуститься ещё ниже», — заявил Путин.