Москва, , 08:12 — REGNUM Почему статья Владимира Путина о Второй мировой войне стала настоящим вызовом тем, кто пытается заставить Россию каяться и платить за свое прошлое, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Владимир Путин на параде Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Похоже, что статья изначально задумывалась как адресная, нацеленная не только на интерес широкой публики, но и вниманию интеллектуальных элит Запада. Недаром эта статья была опубликована и в английском переводе, изданном американским The National Interest. Статья напомнит аудитории этого солидного издания о том, что американский, серьезно искаженный взгляд на историю Второй мировой войны, не является единственным и должен быть подвергнут существенной корректировке. Особенно в той части, которая касается вины за развязывание мировой войны, в чем многие на Западе пытаются обвинить СССР наравне с гитлеровской Германией.

В этом смысле статья Путина, обращающая читателя к реальному ответу на вопрос «на ком лежит вина за потакание Гитлеровской Германии?» действительно является вызовом тем, кто уже долгое время ведет подкоп под нынешнюю Россию, рассуждая о «вине СССР».

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Зачем Путин написал статью о войне».