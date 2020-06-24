Токио, , 07:19 — REGNUM Советско-японский пакт о нейтралитете, который был подписан весной 1941 года, не был для милитаристской Японии препятствием для разработки планов нападения на СССР. Почему Япония, вопреки желанию большой части собственной политической верхушки, так и не напала на советский Дальний Восток, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Сталин и Мацуока

Сразу, как только японское правительство узнало о сроках начала нападения гитлеровской Германии на СССР, японская верхушка засуетилась в желании не упустить свою долю в большом грабеже. Военный крах СССР пророчили многие, на фоне гитлеровских молниеносных успехов в Европе этот сценарий казался неизбежным.

Всего лишь несколько месяцев, похвалялся Берлин, и военная мощь Красной Армии будет сломлена. В Токио верили этим речам и были готовы к нападению в любой момент, который убедительно показал бы военный разгром СССР. Министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока предлагал даже не дожидаясь никаких предлогов броситься на Советский Союз «из опасения оказаться обделенными».

Читайте подробнее о тех днях в статье Анатолия Кошкина «Япония 22 июня 1941 года: «Лучше пролить кровь…»».