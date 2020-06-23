Москва, , 18:13 — REGNUM Поправки в Конституцию России, голосование по которым состоится 1 июля, вступят в законную силу только при условии их поддержки гражданами страны, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам.

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат», — отметил Владимир Путин.

«И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в Правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях», — подчеркнул Путин.

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