Москва, , 18:04 — REGNUM О формировании новой реальности из-за пандемии коронавируса заявил 23 июня в своём обращении к согражданам российский президент Владимир Путин.

Путин «По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики. И все последствия, глубину этого кризиса ещё только предстоит оценить. Но уже очевидно, в мире формируется новая реальность».

Глава государства отметил, что пандемия повлияла на процессы глобализации и интеграции, которые теперь «проходят сложное испытание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом нужно опираться на человеческий потенциал и научные достижения.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал, на что РФ делает ставку в борьбе с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности