Москва, 23 июня 2020, 18:04 — REGNUM О формировании новой реальности из-за пандемии коронавируса заявил 23 июня в своём обращении к согражданам российский президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что пандемия повлияла на процессы глобализации и интеграции, которые теперь «проходят сложное испытание».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом нужно опираться на человеческий потенциал и научные достижения.
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