Москва, , 18:02 — REGNUM В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Считаю необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 млн детей», — заявил Путин.

Граждане России также получили 10 тыс. рублей на детей до 16 лет в июне, теперь эта мера распространяется, таким образом, ещё на один месяц.

При этом подавать повторное заявление не нужно, выплата будет автоматической, подчеркнул президент.