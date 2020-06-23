Москва, 23 июня 2020, 17:58 — REGNUM Ставка России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции должна быть сделана на человеческий, кадровый, научный потенциал, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.
Глава государства отметил, что в условиях пандемии «ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности», а затем добавил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в России уже успешно решается проблема собственного производства лекарств против COVID-19.
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