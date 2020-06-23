Москва, , 17:49 — REGNUM К началю июня в России насчитывается свыше 180 тыс. специализированных коек для больных с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.» — заявил Путин.

«Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности. И, как уже сказал, будем продолжать это делать, даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается, а в Москве и Московской области, которые первыми столкнулись с эпидемией, оно сократилось многократно», — подчеркнул он.

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