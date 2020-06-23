Москва, , 17:47 — REGNUM С 1 января 2021 года налоговая ставка в 15% будет применяться на доходы физических лиц, превышающих отметку в 5 млн рублей в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Сейчас, с учётом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий — сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно. И направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач», — заявил Путин.

«В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», — предложил он.

Эти поступления можно будет пустить на решение конкретной задачи — целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств и техники.

Президент напомнил, что с 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц, и её введение в своё время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование.

«То, что граждане с разным уровнем дохода платят одинаково, по одной ставке в 13% — на первый взгляд выглядит даже несправедливо. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налогов увеличилась, причём увеличилась значительно — эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, — то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно не при чём», — подчеркнул он.