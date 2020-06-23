Москва, , 17:37 — REGNUM Российская система здравоохранения показала, что она может справляться с экстренными ситуациями, сообщил 23 июня президент РФ Владимир Путин в своём обращении к жителям страны.

Такую оценку глава государства дал по промежуточным итогам борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия — и граждане и органы власти — смогла ответить на такой вызов, как COVID-19.

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