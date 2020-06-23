Москва, , 17:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил снова осуществить выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 июня, в своем видеообращении к гражданам.

Напомним, что данная выплата была осуществлена в июне. Семьи, подавшие заявление, получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

Путин заявил, что такие выплаты будут осуществлены и в июле. При этом тем семьям, которые уже получили данные пособия, не требуется вновь подавать заявления.