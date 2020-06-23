Москва, , 17:34 — REGNUM Россия оказалась одной из немногих стран мира, которые смогли наладить за короткий срок производство препаратов для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«И что очень важно, Россия — в числе немногих стран мира, (которые) сумели наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса», — заявил Путин.

В разы удалось нарастить и выпуск средств индивидуальной защиты, напомнил президент.