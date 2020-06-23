Москва, , 17:31 — REGNUM В ряде субъектов России сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«В ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкессии, Ямало-Ненецком и Ханты-Манскийском округах обстановка остаётся сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется — всё соберём в кулак, ресурсы ведуших наших медицинских центров, Вооружённых сил, МЧС, волонтёров. Так, как это было в Дагестане, Забайкалье и других регионах», — заявил Путин.

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