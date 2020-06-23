Москва, , 17:30 — REGNUM Коронавирус всё ещё остаётся большой опасностью, сообщил 23 июня российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам.

Глава государства призвал соотечественников не терять бдительности, оставаться внимательными, соблюдать карантинные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что России в рамках борьбы с коронавирусом удалось наладить собственное производство медикаментов для лечения COVID-19.

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