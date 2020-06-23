Москва, , 17:28 — REGNUM С 1 января 2021 года ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы более пяти млн рублей в год, увеличивается с 13% до 15%. Об этом сегодня, 23 июня, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к гражданам.

По словам Путина, в свое время введение плоской шкалы налогообложения было оправданно, это существенно повысило собираемость налогов.

Однако сейчас ситуация изменилась — технологии развиваются, скрываться от уплаты налогов стало значительно сложнее.

В связи с этим с 1 января 2021 года ставка налога на доход физических лиц, у которых доходы составляют более 5 млн рублей в год, увеличивается до 15%. При этом налогообложению по повышенной ставке будут подвергаться именно та часть дохода, которая превышают уровень в 5 млн рублей.

В год прибавка налоговых поступлений от увеличения НДФЛ должна составить порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут «окрашены» и использоваться целевым образом — на лечение тяжелобольных детей.