Москва, , 17:27 — REGNUM Распространение коронавируса сравнил с пожаром президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

Президент России отметил, что после первых же сообщений о появлении коронавируса нового типа, он стал распространятся по миру «как пожар под порывами ветра». Эпидемия, по словам Путина, словно «резко разделила время на «до» и «после» неё».

Путин уточнил, что крупные очаги заражения были зафиксированы вблизи границ России, опасность была рядом с самого начала пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предпринятые Россией превентивные меры, по словам президента РФ Владимира Путина, помогли оттянуть пик эпидемии на месяц-два.

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