Москва, , 17:26 — REGNUM Период нерабочих дней в России оказался своевременной и эффективной мерой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Но было очевидно и другое — современный мир взаимосвязан. А значит, полностью отгородиться от угрозы объективно невозможно. Рано или поздно болезнь шагнёт в наш дом, внутрь наших границ. Это было понятно, и когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда. Мы предприняли беспрецедентный шаг — по всей стране объявили период нерабочих дней. Сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем, в общей сложности, более чем на месяц, до 11 мая», — заявил Путин.

«Как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного — сохранить человеческие жизни», — подчеркнул президент.

Особую роль в этом сыграло то, что российское руководство не стало действовать по шаблону.

«В каждом регионе ситуация складывалась по-разному, отличалась и по темпам распространения инфекции, и по масштабам», — отметил он.