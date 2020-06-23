Минск, , 17:24 — REGNUM Белорусские спортсмены безответственно рассуждают на темы, далёкие от их понимания. Об этом 22 июня заявил и первый заместитель главы администрации президента Белоруссии и, по совместительству председатель «Белорусской федерации баскетбола» Максим Рыженков.

На странице БФБ в «Вконтакте» опубликовано сообщение о том, как Рыженков прокомментировал заявление игрока сборной Белоруссии по баскетболу Никиты Мещерякова. Спортсмен на своей странице в социальной сети высказал сочувствие политзаключённому Виктору Бабарико — главному оппоненту Александра Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании.

После этого Мещеряков был отстранён от спортивных сборов, на которых спортсмены готовятся к Чемпионату мира. Рыженков, сам бывший спортсмен, произнёс речь о состоянии белорусского спорта и политической несознательности некоторых товарищей:

— Болельщики уже заждались большого баскетбола. Все в предвкушении ноябрьских окон чемпионата мира-2023. Как говорится в пословице, готовь сани летом, поэтому необходимо напряженно поработать сейчас, чтобы потом показать достойную игру. Конкуренция в баскетболе растет с каждым годом, ведь это вид спорта, доступный каждому — хочешь играй командной, хочешь один на один. Спорт — тяжелый труд, чтобы стать лучшим из всех, нужно приложить титанические усилия. Вы выступаете за родину, вашим победам радуются, поэтому необходимо помнить, что вы в своих поступках должны быть социально ответственными. Руководство страны дает вам все шансы для самореализации. В Белоруссии есть все соответствующие условия, а инфраструктуре могут позавидовать многие страны. После каждой победы секции пополняются сотнями новых ребятишек. Поэтому вы должны быть для них ориентиром во всем — не только на площадке, но и в жизни. На сегодняшний день ни у одного из вас нет ни финансовых, ни бытовых проблем — вы всем обеспечены благодаря той политике, которая реализуется в нашей стране. И некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далёких от их понимания.

Рыженков в недавнем прошлом был не только спортсменом, но и дипломатом. Он женат на бывшей жене своего начальника — известного «белорусизатора», бывшего министра культуры и посла Белоруссии Павла Латушко.

В середине июня власти Белоруссии арестовали правление дочерней структуры российского Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк». Главой правления банка до начала мая был Виктор Бабарико, выдвинувшийся кандидатом в президенты и ныне находящийся в следственном изоляторе КГБ вместе с сыном Эдуардом Бабарико, главой своего избирательного штаба.

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Отметим, что описанное Рыженковым благополучие в спорте опровергают сами спортсмены. Также обращает внимание факт роста оппозиционных настроений в их среде, которые стали менее доступны широкой аудитории из-за «подзамочных» комментариев спортсменов в соцсетях.

«Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства, было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование, или это пустой звук? Тошнит уже если честно», — констатировала 19 июня фристайлистка Александра Романовская, признанная лучшей спортсменкой республики по итогам 2019 года.