Москва, , 17:22 — REGNUM Опыт борьбы с эпидемией подтвердил значимость работы на опережение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

«Мы убедились, что эпидемии можно противостоять. Поняли, что главное здесь — работать на опережение. Изучать, учитывать опыт других стран, готовиться использовать полученный резерв времени, чтобы консолидировать, мобилизовать все свои резервы, наращивать возможности здравоохранения и промышленности», — заявил Путин.