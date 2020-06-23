Москва, , 17:17 — REGNUM Главы российских регионов, городов, муниципалитетов проделали важную работу в условиях COVID-19, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин.

Путин отметил, что хотел бы выразить этим людям благодарность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия оказалась перед вызовом в связи с COVID-19 и она с ним справляется, хотя это и нелегко.

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