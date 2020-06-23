Москва, , 17:16 — REGNUM Регионы, в которых эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остаётся сложной, назвал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.

По словам президента России, обстановка по коронавирусу остаётся сложной в ряде регионов, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Югре. В то же время Путин пообещал, что никто не будет оставлен в беде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России гражданам удалось ответить на вызов колоссальной сложности в период пандемии коронавируса.

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