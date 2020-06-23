Москва, , 17:13 — REGNUM Граждане России достойно прошли через самый опасный этап эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

«Хотел бы ещё раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. За взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии. Через все неудобства, сложности режима вынужденных ограничений и самоизоляции», — заявил Путин.

Особо президент отметил добровольцев и волонтёров.

«А их за это время стало намного больше, — которые заботились о пожилых и о тех, кому действительно требуется уход и внимание», — подчеркнул он.