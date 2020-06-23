Москва, , 17:12 — REGNUM Россия высоко ценит решение правительства Индии не отменять из-за пандемии коронавируса участие индийских военнослужащих в торжествах на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, заявил 23 июня зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов в ходе встречи с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

«Высоко ценим решение индийской стороны не отменять в сложившихся условиях участие своих военнослужащих в торжествах на Красной площади», — сказал Юрий Борисов.

Напомним, ранее Раджнатх Сингх прибыл в Москву с трёхдневным рабочим визитом и будет присутствовать на параде Победы, в котором примет участие парадный расчёт из 75 индийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Стоит отметить, что 24 июня 1945 на Красной площади был проведен первый военный парад в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне против нацистской Германии и её союзников.

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