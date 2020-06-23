Минск, , 17:09 — REGNUM Семья является первопричиной асоциального поведения детей и подростков, которые втягиваются в «политические игры». К такому выводу пришёл зампред правительства Белоруссии Игорь Петришенко.

Выступая на состоявшемся 23 июня заседании Национальной комиссии по правам ребенка, Петришенко заявил: «Меня, как председателя Национальной комиссии по правам ребенка и как заместителя премьер-министра, курирующего вопросы социальной сферы, сегодня волнует вопрос о снижающейся роли и ответственности родителей за воспитание детей. В последние годы доля ответственности за воспитание подрастающего поколения сместилась в сторону школы. Вспомните все резонансные случаи, с чего начиналось изучение причин проступков и преступлений обучающихся? Конечно же, с работы школы, а семья и родители оказывались на заднем плане. А ведь первопричина асоциального поведения детей и подростков — это семья».

Как сообщает пресс-служба правительства Белоруссии, чиновник «обратил внимание: сегодня многие родители даже не знают, где и с кем их дети проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают». Петришенко сообщил, что отсутствие родительского контроля приводит к травматизму и даже к гибели детей.

«Именно безразличие родителей и приводит к тому, что их дети подпадают под влияние деструктивных и преступных элементов. Не могу не назвать преступным поведение взрослых, в том числе и родителей, втягивающих детей в политические игры. К сожалению, такие факты отмечались в последнее время. Думаю, что выражу общее мнение членов Национальной комиссии по правам ребенка о недопустимости вовлечения детей в различные политические авантюры, а родителям хочу посоветовать более ответственно и внимательно относиться к своим детям», — подчеркнул зампред белорусского Совмина.

Чиновник предложил на следующем заседании комиссии дополнительно рассмотреть вопрос об усилении роли родителей в воспитании детей, а также «попросил министерство образования совместно с облисполкомами изучить эту проблематику и выработать конкретные предложения по исправлению ситуации».

Петришенко отметил также, что «акцент смещается в сторону интернет-пространства, именно с помощью социальных сетей, мессенджеров, осуществляется негативное влияние на наших детей».

Напомним, в ноябре 2019 года вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко возглавил официальную делегацию на торжественных мероприятиях в Вильнюсе, посвящённых перезахоронению останков участников польского мятежа против царской России 1863—1864 годов. Целью мятежа было восстановление польского государства Речи Посполитой, где предки нынешних белорусов и украинцев подвергались этноциду.

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Также напомним, 19 июня на совещании по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко обратился к родителям молодых людей, участвующих в акциях протеста. «Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15−16−17 лет, — сообщил Лукашенко. — Они не помнят Белоруссию, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Белоруссии и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают».

«В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть», — цитировала Лукашенко президентская пресс-служба.

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