Москва, , 17:09 — REGNUM Период ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса резко изменил общий уклад жизни в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

«Эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили. Резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потери, разлуки с родными, близкими. Мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей? Как обеспечить семью, детей, поддержать родителей», — заявил Путин.

«Но, несмотря ни на что, это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту. Гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества. Всем приходилось непросто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности. А напротив — как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы и того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе», — подчеркнул он.

По его словам, все, кто боролся с эпидемией коронавируса, руководствовались тем, что человеческая жизнь — это главное.

«Мы опирались на эти ценности. Именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальный сложности», — указал он.