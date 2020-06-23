Москва, 23 июня 2020, 17:08 — REGNUM В предложенных «социальных» поправках в Конституцию закрепляется несколько важнейших для страны принципов, от защиты прав трудящихся до гарантии индексации пенсий, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июня, глава центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.
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Поправки в Конституцию закрепят важные социальные принципы — эксперт
«Наша партия вносила несколько предложений, и рабочая группа учла три из них. С точки зрения будущего страны главной из этих поправок, возможно, является указание, что государство несет ответственность за воспитание у подрастающего поколения нравственности, чувства патриотизма, уважения к старшим поколениям. Такое отношение и такое уважение необходимо возрождать.
В других предложенных «социальных» поправках в Конституцию закрепляется еще несколько важнейших для страны принципов: защита трудовых прав рабочих, гарантия ежегодной индексации пенсий, прямая ответственность правительства за социальное обеспечение, необходимость формировать качественную, а не «оптимизированную», систему здравоохранения«, — отметил Владимир Бураков.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.