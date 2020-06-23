Москва, , 17:08 — REGNUM В предложенных «социальных» поправках в Конституцию закрепляется несколько важнейших для страны принципов, от защиты прав трудящихся до гарантии индексации пенсий, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 июня, глава центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.

« Наша партия вносила несколько предложений, и рабочая группа учла три из них. С точки зрения будущего страны главной из этих поправок, возможно, является указание, что государство несет ответственность за воспитание у подрастающего поколения нравственности, чувства патриотизма, уважения к старшим поколениям. Такое отношение и такое уважение необходимо возрождать.