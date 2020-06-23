Москва, , 17:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный обеспечить защиту от необоснованного преследования граждан по уголовным делам о преступлениях, возбужденным при отсутствии достаточных сведений о фактах незаконного сбыта наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Замглавы МВД России Игорь Зубов отметил актуальность инициативы, которая отражает требования общественности.

Поправками в УПК прописывается, что уголовные дела о сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

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