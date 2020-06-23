Каир, , 17:05 — REGNUM Иностранное участие в межливийской конфликте недопустимо, сказано в заявлении Ахмеда Абу аль-Гейта, генсека Лиги арабских государств, опубликованном 23 июня.

Комментируя заявление египетских властей о том, что они считают «легитимным» вторжение в Ливию и информацию о поставках Турцией оружия Триполи, аль-Гейт сказал: открытое иностранное военное вмешательство неприемлемо.

Он подчеркнул, что Лига арабских государств не одобряет «прибытия иностранных наёмников» в Ливию и поставок туда оружия. Это не способствует, отмечает аль-Гейт, мирному урегулированию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о возможности вмешаться в ливийский конфликт египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси сделал 21 июня.

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