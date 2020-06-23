Москва, , 16:56 — REGNUM Из-за индивидуальных санкций французская сторона не может пригласить членов Совета Федерации к себе для проведения межпарламентских переговоров, и это является серьёзным препятствием для развития диалога между двумя странами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Вы знаете, что я об этом (о санкциях) сожалению. Я знаю, что вы знаете позицию Сената Французской республики по этому вопросу. 8 июня 2016 года мы проголосовали подавляющим большинством 302 голосов против 16 — мы призывали французское правительство (к тому, чтобы) стремиться к упразднению индивидуальных санкций, направленных против парламентариев — что являлось препятствием для проведения полезного и необходимого диалога на уровне парламентов», — заявил Ларше.

«Эта резолюция остаётся актуальной», — подчеркнул он.