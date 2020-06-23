Кабул, , 16:45 — REGNUM Правительство Афганистана заявило, что жертвами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за неделю стали почти три сотни военных, 23 июня сообщает агентство Reuters.

Согласно правительственному заявлению, за прошлую неделю боевики исламистской группировки совершили более 400 нападений, в результате которых погиб 291 сотрудник сил безопасности.

В конце Рамадана и на праздник Ид-аль-Фитр талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительство заключили перемирие, однако после боестолкновения возобновились.

Читайте также: Тегеран предложил Кабулу помощь в организации мирных переговоров