Анкара, , 16:41 — REGNUM Турция направила России предложение восстановить с 15 июля авиасообщение между странами и теперь ожидает ответа российской стороны, заявил 23 июня турецкий посол в России Мехмет Самсар.

«По этому вопросу все ещё не принято окончательное решение. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждём ответа наших российских друзей», — цитирует слова посла Турции агентство Интерфакс.

По словам Мехмета Самсара, власти двух стран работают в тесном контакте, чтобы «в ближайшее время открыть авиасообщение», учитывая тот факт, что ситуация с эпидемией коронавируса «находится под контролем в обеих странах».

«Хотя окончательная дата всё ещё не определена, надеемся, что авиасообщение будет открыто в течение июля», — сказал посол Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции заявили о планах ввести специальную медицинскую страховку для иностранных туристов, при помощи которой они смогут оплатить лечение в случае заболевания COVID-19.

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