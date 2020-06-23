Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательном перерасчете платы за услуги ЖКХ при их фактическом непредоставлении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Предусматривается, что изменение размера платы за коммунальные услуги (в порядке, установленном правительством РФ) должно быть произведено не только при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, но и в случае нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Правительство РФ предлагает отказаться от системы штрафов и ввести перерасчет в пользу потребителя.

В частности, устанавливается, что изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время.

Кроме того, законопроектом устанавливается, кем осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия в этом случае ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Сейчас частью 4 статьи 157 Жилищного кодекса РФ предусматривается, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены правительством.

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