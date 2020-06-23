Москва, , 16:39 — REGNUM Бизнес всегда нацелен на получение прибыли, и в этом свете заявление экс-министра транспорта и связи Евгения Червоненко выглядит адекватным. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Примечательно, что Евгений Червоненко, который всегда был больше предпринимателем, чем политиком, дал адекватную оценку отношениям между Украиной и РФ. Бизнесменам быстро надоедает играть в политические игры, потому что наибольшие прибыли всегда приносит сотрудничество, а ничем не подкрепленные агрессивные заявления ведут только к взаимному напряжению без какой-либо взаимной выгоды», — сказал Липовой.

По его словам, отношения между двумя странами «вполне можно вернуть в нормальное русло», и при этом российская сторона готова к такому шагу. Специалист полагает, что аналогичной готовности будет придерживаться и украинская сторона, «если её власти прислушаются к словам адекватных политиков, чиновников и бизнесменов, которые призывают к сотрудничеству и поиску компромиссов».

Ранее Евгений Червоненко заявил, что Украине никогда не победить в войне с Россией. Он также отметил, что наладить взаимоотношения между двумя странами можно было бы и сегодня.