Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Индийские власти предпринимают попытки «надавить» на Россию, чтобы добиться ускорения процесса поставок российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает 23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Такие действия индийское руководство предпринимает из-за обострения отношений с Китаем.

Агентство утверждает, что этим будет заниматься министр обороны Индии Раджнатх Сингх, приехавший в Россию на парад Победы с трёхдневным визитом.

Напомним, несколько дней назад на границе Индии и Китая в районе долины Галван в Ладакхе произошло столкновение индийских и китайских военных, погибли несколько человек. В этом районе регулярно возникают пограничные конфликты, в 1962 переросшие в войну.

На этом фоне власти Индии якобы пытаются ускорить реализацию контракта, заключенного в 2018 году. Тогда Нью-Дели подписал контракт на закупку пяти комплектов российских ЗРС С-400 на сумму более пяти млрд долларов.

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